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Isparta Belediyesi ISAK Timi ile 14 araç ve 30 personel bölgeye sevk edildi

Isparta Belediyesi ISAK Timi ile 14 araç ve 30 personel bölgeye sevk edildi
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-Isparta Belediyesi ISAK Timi ile 14 araç ve 30 personel bölgeye sevk edildi
-Belediye Meclisi şubat ayı meclisi oturum ücretlerini bağışladı
 
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve birçok İli etkileyen depremin ardından Isparta Belediyesi seferber oldu. Isparta Belediyesi 14 kişilik Arama Kurtarma ekibini Adana’ya sevk etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgeye şu ana kadar 14 araç ve iş makinesi ile 30 personelin gönderildiğini Adana’da AFAD koordinesinde görev yapacağını ve ihtiyaca bağlı olarak araç ve personel sevkiyatının devam edeceğini söyledi. Belediye Meclisi de aldığı kararla şubat ayı oturum bedellerini bağışlama kararı aldı ve bu bağışta bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının temininde kullanılacak.
Isparta Belediyesinin Şubat Ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde zarara yol açan deprem hususu ile Isparta Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen araç, iş makinesi ve personel konuları görüşüldü.
Depremden dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını aktaran ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak depremle birlikte harekete geçtiklerini söyledi. Isparta Belediyesinin Şubat Ayı olağan toplantısında, belediye olarak deprem bölgesine gönderilen araç ve iş makinelerine ilişkin bilgiler veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AFAD koordinesinde Adana’da görev yapmak üzere bölgeye bir adet 30 tonluk ekskavatör, bir adet yükleyici, bir JCB’nin 3 TIR’la birlikte, yine 3 kamyon ve 2 adet öncü aracında da bölgeye gönderildiğini aktardı.
Isparta Belediyesinin 14 kişiden oluşan Arama Kurtarma ekibinin de otobüsle yola çıktığını ayrıca İtfaiye Acil Müdahale Aracının da bölgeye gönderildiğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan acil ısınma malzemelerine yönelik çalışma yapıyoruz. Bir kampanya başlattık, bu kampanyada da battaniye ve ısıtıcı talebimiz oldu. Ayrıca bebek bezi ve bebek maması gibi ihtiyaçlarımızda var. Vatandaşlarımız oldukça duyarlı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımız yardımlarını getirmeye başladı. Yarın veya yarından sonra 3 kamyonluk bir yardım malzemesinin ilk etabını göndereceğiz. Bölgede sürekli bir yağış var, geceleri eksi derecelere düşüyor. Acil olarak oradaki müdahalelere katılmamız gerekiyor. Her dakika her saniye çok önemli. AFAD çok iyi bir şekilde koordinasyon sağlıyor. Şu anda biz tüm araçlarımızla Adana ilindeki çalışmalara katılacağız. Oradan farklı yerlere gidilebilir, ya da farklı araçlar istenebilir. Bizden istenen ne araç gereç varsa oraya gönderiyoruz. Şu anda 14 aracımız ve 30 personelimiz gitti, ihtiyaca bağlı olarak araç ve personel sevkiyatımız devam edecek. Allah’ım afetin daha beterinden korusun” dedi.
Kan ihtiyacının da bulunduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırırken, sabah saatlerinden itibaren vatandaşların Kaymakkapı Meydanında bağışta bulunmak için uzun kuyruklar oluşturduğunu belirterek, alana sahra çadırı da kurulacağını iletti.
Isparta Belediye Meclisinde ayrıca şubat ayı meclis oturum ücretlerinin bağışlanması ve karşılığında afet bölgesinin o anlık ne ihtiyacı varsa onun temin edilerek ulaştırılması teklifinde bulunuldu. Bunun üzerine belediye meclis üyeleri şubat ayı 2 günlük oturum bedeli olan 1.130’ar liranın bağışlanmasını ve ihtiyaçların karşılanması yönünde karar aldı.
Belediye meclisi üyeleri de düşüncelerini aktarırken, afet bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifa dileklerini ilettiler.
Isparta Belediye Meclisinde afet dolayısıyla hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.
Belediye Meclisi toplantısının ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye İşhanı önünde hizmet veren Kızılay Kan Alma Merkezini ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Deprem bölgesi için kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Başdeğirmen, sıra bekleyenler için sahra çadırı kurduklarını ve içerisine ısıtıcılar koyacaklarını, beklemelerin bu alanda yapılabileceğini belirtti.
Başkan Başdeğirmen, Gelir Müdürlüğünün yanındaki belediyenin yardım toplama merkezini de ziyaret etti. Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Başdeğirmen, yardım getiren vatandaşlara teşekkür etti.


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