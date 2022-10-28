ITSO Başkanı Çelik’ten “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik; Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

ITSO Başkanı Çelik mesajında: “Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak ve ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek uğruna bıkmadan yorulmadan çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, ve aziz şehitlerimizi rahmet dilekleriyle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutluyor saygılarımı sunuyorum.” dedi.