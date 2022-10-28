isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

ITSO Başkanı Çelik’ten “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Mesajı

ITSO Başkanı Çelik’ten “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Mesajı
ISPARTA
G.Tarihi: 28.10.2022 14:06
1156838 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
ITSO Başkanı Çelik’ten “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Mesajı
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik; Cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
ITSO Başkanı Çelik mesajında: “Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak ve ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek uğruna bıkmadan yorulmadan çalışacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, ve aziz şehitlerimizi rahmet dilekleriyle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutluyor saygılarımı sunuyorum.” dedi.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Günün son dakika haberleri: Araçlara ‘alkol kilidi’ geliyor
ISPARTA'DA KIŞLIK GİYİMDE EN TREND MODELLER YÜKSEL ERGÜL GİYİM DÜNYASI'NDA
ISPARTA'DA NAROTİK OPERASYONLAR
ISPARTA'DA 50 AYRI FUHUŞ OPERASYONU YAPILDI
ISPARTA'DA EĞLENCE MEKANINDA KAVGA!ISPARTA'DA EĞLENCE MEKANINDA KAVGA!
Isparta'da Ekim Ayında yapılan hırsızlık olaylarıISPARTA'DA EKİM AYINDA YAPILAN HIRSIZLIK OLAYLARI
Isparta'da faili meçhul adam öldürme olayının şüphelisi tespit edildiISPARTA'DA FAİLİ MEÇHUL ADAM ÖLDÜRME OLAYININ ŞÜPHELİSİ TESPİT EDİLDİ
ISPARTA'DA SİBER SUÇLARALA ETKİN MÜCADELEISPARTA'DA SİBER SUÇLARALA ETKİN MÜCADELE
ISPARTA'DA DEFİNE AVCILARINA JANDARMANDAN SUÇÜSTÜ
GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ VE HABERLERİ
ISPARTA SON DAKİKA: DEPREM OLDU!
Isparta'da Manikür & Pedikür ve ayak bakım işlemleri için Sevsen Beauty
GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI VE HABERLER
Isparta'da yapılan afet konutları hak sahiplerine teslim edildi
ISPARTA'DA AKARYAKIT HIRSIZLIĞI OLAYI
ISPARTA'DA YÖRESEL ÜRÜNLER EN UYGUN FİYATLARA ÇEVİK GIDA'DA
ISPARTA'DA GÜNLÜK TAZE BALIK İÇİN ADRES KAYA BALIK
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: YARALILAR VAR!
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ
ISPARTALI ŞEHİDİMİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
EMEKLİ OLAMAYANLAR PRİMLERİNİ NASIL GERİ ALABİLİR? HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM
ISPARTA'DA LETGO OTO PLUS ALIM MERKEZİ PİLOT GARAGE
ŞARKİKARAAĞAÇ'TA DOĞALGAZ İÇİN İLK KAZMA VURULDU
DYNOBİL ISPARTA'DAN EN GÜVENİLİR VE EN DETAYLI EKSPERTİZ RAPORU
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatisparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Günün son dakika haberleri: Araçlara ‘alkol kilidi’ geliyorGünün son dakika haberleri: Araçlara ‘alkol kilidi’ geliyor28 Ekim 2022
ITSO Başkanı Çelik’ten “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" MesajıITSO Başkanı Çelik’ten “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Mesajı28 Ekim 2022
Isparta'da En Güzel Voleybol Maçı Isparta'da En Güzel Voleybol Maçı 27 Ekim 2022
​ELEKTRİKLİ SCOOTER SORUNU ATSO’NUN GÜNDEMİNDE​ELEKTRİKLİ SCOOTER SORUNU ATSO’NUN GÜNDEMİNDE28 Ekim 2022
ISPARTA'DA AKILLI BAHÇE ÇÖZÜMLERİISPARTA'DA AKILLI BAHÇE ÇÖZÜMLERİ27 Ekim 2022
GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI VE HABERLERGÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI VE HABERLER24 Ekim 2022
​OPEL MUTSAN, 18 YILDIR ISPARTA’DA​OPEL MUTSAN, 18 YILDIR ISPARTA’DA25 Ekim 2022
ISUBÜ öğrencileri Başkan Veli Gök'ün Misafiri OlduISUBÜ öğrencileri Başkan Veli Gök'ün Misafiri Oldu27 Ekim 2022
IŞIL AYDIN KİTAPLARIYLA ÖZEL HAYATLARA DOKUNAN ÖĞRETMENIŞIL AYDIN KİTAPLARIYLA ÖZEL HAYATLARA DOKUNAN ÖĞRETMEN25 Ekim 2022
Isparta'da yapılan afet konutları hak sahiplerine teslim edildiIsparta'da yapılan afet konutları hak sahiplerine teslim edildi24 Ekim 2022
ISPARTA 29 EKİM CUMHURİYET MÜSABAKALARIISPARTA 29 EKİM CUMHURİYET MÜSABAKALARI26 Ekim 2022
EMEKLİ OLAMAYANLAR PRİMLERİNİ NASIL GERİ ALABİLİR? HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?EMEKLİ OLAMAYANLAR PRİMLERİNİ NASIL GERİ ALABİLİR? HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?22 Ekim 2022
ISPARTA'DA KARİYER’Lİ GÜLÜŞLERISPARTA'DA KARİYER’Lİ GÜLÜŞLER25 Ekim 2022
ISPARTA'DA KIŞLIK GİYİMDE EN TREND MODELLER YÜKSEL ERGÜL GİYİM DÜNYASI'NDAISPARTA'DA KIŞLIK GİYİMDE EN TREND MODELLER YÜKSEL ERGÜL GİYİM DÜNYASI'NDA28 Ekim 2022
ISPARTA'DA YÖRESEL ÜRÜNLER EN UYGUN FİYATLARA ÇEVİK GIDA'DAISPARTA'DA YÖRESEL ÜRÜNLER EN UYGUN FİYATLARA ÇEVİK GIDA'DA23 Ekim 2022
ISPARTA'DA 50 AYRI FUHUŞ OPERASYONU YAPILDIISPARTA'DA 50 AYRI FUHUŞ OPERASYONU YAPILDI28 Ekim 2022
PTT Teşkilatı 182 YaşındaPTT Teşkilatı 182 Yaşında24 Ekim 2022
SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİMSON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM22 Ekim 2022
Isparta'da Ekim Ayında yapılan hırsızlık olaylarıIsparta'da Ekim Ayında yapılan hırsızlık olayları28 Ekim 2022
ISPARTA'DA NAROTİK OPERASYONLARISPARTA'DA NAROTİK OPERASYONLAR28 Ekim 2022