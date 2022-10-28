Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık, hırsızlık ve narkotik suçlarının tespitine yönelik 11.04.2022 tarihinden itibaren icra edilen istihbari ve planlı çalışmalar sırasında; Yalvaç ilçesinde bir faili meçhul adam öldürme olayının şüphelisi tespit edilerek tutuklanması sağlanmış, Gelendost ilçesinde bir şüpheli ile birlikte (40) gr metamfetamin ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiş olup, şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanmıştır.
Yapılan operasyon neticesinde; 27.10.2022 tarihinde Yalvaç ilçesinde (5) ev ve (2) iş yeri olmak üzere toplam (7) ayrı adreste eş zamanlı olarak icra edilen aramalarda, (441) paket kaçak sigara, (115) adet kaçak viski, (19) adet kaçak votka, (5) adet kaçak viski, (1) adet kurusıkı tabanca, (1) adet av tüfeği ve (2) adet çalıntı motosiklet ele geçirilmiş olup, bu suçları işledikleri tespit edilen (4) şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; halk sağlığının korunması, kaçakçılık, hırsızlık ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz, aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.