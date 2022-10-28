Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık, hırsızlık ve narkotik suçlarının tespitine yönelik 11.04.2022 tarihinden itibaren icra edilen istihbari ve planlı çalışmalar sırasında; Yalvaç ilçesinde bir faili meçhul adam öldürme olayının şüphelisi tespit edilereksağlanmış, Gelendost ilçesinde bir şüpheli ile birlikteveele geçirilmiş olup, şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundanYapılan operasyon neticesinde;tarihinde Yalvaç ilçesindeev veiş yeri olmak üzere toplamayrı adreste eş zamanlı olarak icra edilen aramalarda,ele geçirilmiş olup, bu suçları işledikleri tespit edilenhakkında adli işlem başlatılmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; halk sağlığının korunması, kaçakçılık, hırsızlık ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz, aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.