Başkan Tural’dan

Cumhuriyet

Bayramı kutlaması



Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99’uncu yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Halkın Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Tural, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Cumhuriyetin ilan edilişinin 99’uncu yıldönümünü kutlamanın gururu içeresindeyiz. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Bizler, Millet olarak sahip olduğumuz Cumhuriyet, demokrasi ve birlik-beraberlik gibi değerlerden büyük güç alarak yarınlara daima umutla bakıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk milletinin her alanda çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacıyla Cumhuriyetin ilelebet bağımsız yaşamasını istemiş ve “Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister” diyerek gelecek kuşaklara emanet etmiştir. Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Esnaf ve sanatkarımız büyük hedeflere varmak için ekonomiye katkılarımızın, üretmede, istihdam sağlamadaki sorumluluklarımızın bilinciyle çalışmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında belirtilen hedeflere ulaşmak ve ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için bıkmadan, yorulmadan çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyor, esnafımızın, halkımızın, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”