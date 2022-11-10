ITSO Başkanı Çelik:

O’NUN BELİRLEDİĞİ HEDEFTE

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız bu günde bizlere düşen görev; Cumhuriyetin kuruluşuyla belirlenen idealleri yaşatabilmek için ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstünde tutmak olacaktır.” dedi.

ITSO Başkanı Metin Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 84. yılında bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.

Askeri, siyasi başarıları, öngörüleri, eserleri ve inkılâplarıyla tarihin akışını değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük emeli Türk Milletinin medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesiydi.

Bugün bizlere düşen; vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkarak, onun bırakmış olduğu mirası geleceğe taşımak ve göstermiş olduğu yolda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaktır. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha etkin, uluslararası sorunlarda sözü dinlenir bir ülke haline getirme yolunda atılan her adımın, Atatürk'ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; vefatının 84’üncü yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”dedi.