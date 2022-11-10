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Isparta ve tüm ülkede deprem tatbikatı yapıldı
Isparta ve tüm ülkede deprem tatbikatı yapıldı
ISPARTA
Tarih:
10.11.2022 02:28
G.Tarihi:
10.11.2022 02:38
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DEPREM ve TAHLİYE TATBİKATI
“Afet Tatbikat Yılı” çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Deprem ve Tahliye Tatbikatı, AFAD yetkilileri ve Isparta İl Müdürlüğümüz koordinesinde tüm yurtlarımızda gerçekleştirildi.
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