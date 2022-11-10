Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ebediyete irtihalinin 84. Yılında 15 temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle saygı, minnet ve rahmetle anıldı.Törene Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri , siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Tören; Atatürk Anıtı’na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programıyla devam etti.Buradaki program Atatürk’ün yaşamını ve kişiliğini anlatan konuşmaların yapılmasıyla başladı. Programda Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut da kaleme aldığı “Gazi Paşa” isimli şiirini okudu. Ardından ise öğrenciler tarafından tiyatro oyunu ve türkülerin seslendirildiği oratoryo sahnelendi.Program sonunda, il genelinde 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere Vali Baruş tarafından plaket ve hediyeleri verildi.