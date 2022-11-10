Trafik kazasında vefat eden Üniversitemiz Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü 1. Sınıf öğrencimiz Yaren Bayram, Işıkkent Mahallesinde bulunan Mavi Kent Cami’nde kılınan cenaze namazının arından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.Cenaze Namazına Yaren Bayram’ın ailesinin yanı sıra, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Rektör yardımcıları, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.Öğrencimiz Yaren Bayram’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz. Hepimizin başı sağ olsun.