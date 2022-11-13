Isparta Karaca Home ve Emsan Bayisi Yiğit Züccaciye'de kırmızı etiketli tüm ürünlerde büyük indirim başladı.
İndirim kampanyasında Karaca Home ve Emsan ürünlerinde farklı paketler bulunuyor. Kampanyayı gören vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Akın Akın mağazayı ziyaret ediyorlar...
PAKET-1
Karaca marka yemek takımı, çatal kaşık seti, kahvaltı takımı, granit seti, çelik tencere set, düdüklü set, blander set, tost makinesi, çaycı, sütlü kahve makinesi toplam 23 bin ₺ yerine 17 bin 999 ₺ ve 1760x10 ay taksitle satışa sunuldu.
PAKET-2
Yiğit Züccaciye'nin 2. indirim paketinde ise; Karaca marka yemek takımı, çatal kaşık seti, kahvaltı takımı, granit seti, blander set, tost makinesi, çaycı, sütlü kahve makinesi, Karaca yatak örtüsü, battaniye, nakışlı nevresim takımı, alba konfort set, aura abiye pike, karaca bornoz takımı, nevresim takımı+pike takımı, karaca salon takımı, karaca yorgan, karaca 2 yastık, karaca alez 32 bin ₺ yerine 24 bin 999 ₺ ve 2720x10 ay taksitle satışa sunuluyor. Aynı zamanda bu pakette ekstra olarak ''hediyeni seç'' özelliği bulunuyor.
1. Hediye Howend air frayer fritöz
2. Hediye de Karaca 24 parça yemek takımı veriliyor.
Diğer indirimler ve evlilik paketleri için detaylardaki görselleri inceleyiniz....
Yiğit Züccaciye fırsatlarını sakın kaçırmayın işte iletişim ve adres bilgileri...
Adres: Pirimehmet mahallesi 1744 sokak NO: 18A/A ISPARTA
Telefon: 0507 255 17 06
Ali Dede