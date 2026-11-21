ISUBÜ akademisyenlerinden COP31’de önemli temaslar

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) akademisyenleri, Antalya’da düzenlenen COP31 etkinlikleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve ortak bilimsel projeler ele alındı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenleri, uluslararası çevre ve iklim gündeminin önemli buluşmalarından COP31 kapsamında gerçekleştirdikleri temaslarla üniversitenin bilimsel çalışmalarını uluslararası platforma taşıdı.

Prof. Dr. Kürşad Özkan, Prof. Dr. Serkan Gülsoy, Prof. Dr. Ahmet Mert, Doç. Dr. Halil Süel, Doç. Dr. Serkan Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Şelale Yalçınöz'ün katıldığı görüşmelerde, farklı kurumların temsilcileriyle bilimsel iş birliği olanakları değerlendirildi.

Akademisyenler; Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) Başkanı Nikos Petrou, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Dr. Abdülkadir Ateş, TÜRÇEV Genel Müdürü Almila Kindan Cebbarı, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Şerifoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ormancılık Uzmanı Dr. Hülya Kılıç Hernandez ve Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Yüksek Mühendisi Fevziye Aslan ile bir araya geldi.

İklim değişikliğine karşı arıcılık projesi gündemde

Görüşmelerin önemli başlıklarından birini, ISUBÜ akademisyenlerinin üzerinde çalıştığı iklim değişikliğine uyum odaklı bilimsel proje oluşturdu.

“Planning Climate-Adapted Beekeeping Activities Using Melliferous Plant-Based Richness Maps” başlıklı projede, iklim değişikliğinin arıcılık faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Siliçi'nin de araştırmacı olarak yer aldığı çalışma kapsamında, nektar ve polen kaynağı bitkilerin tür zenginliğinden yararlanılarak arıcılık için uygun alanların belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece arıcılık faaliyetlerinin iklim koşullarına uyumunun artırılması ve doğal kaynakların sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesi planlanıyor.

Projenin ulusal ve uluslararası ortaklıklarla geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde de bulunuldu.

Çevre ve sürdürülebilirlik alanında ortaklık arayışı

Temaslarda ayrıca TÜRÇEV'in çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Üniversite ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında gerçekleştirilebilecek ortak projeler değerlendirildi.

İklim değişikliğine uyum, biyolojik çeşitliliğin korunması, orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi ve çevre bilincinin artırılması, görüşmelerin öne çıkan konu başlıkları arasında yer aldı.

ISUBÜ heyeti, temasların gerçekleştirilmesine katkı sağlayan TÜRÇEV Antalya Şubesi Biyoloğu Zeynep Demre Çaykara'ya teşekkür etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerin, üniversitenin bilimsel projelerinin farklı kurumlarla buluşturulması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğu belirtildi.