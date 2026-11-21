Cumhuriyet caddesi’nde altyapı seferberliği sürüyor

Isparta’da trafik düzenlemesi kapsamında yeniden ele alınan Cumhuriyet Caddesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, caddenin kanalizasyon altyapısını yenilerken kaldırım düzenlemeleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Isparta’nın önemli güzergâhlarından Cumhuriyet Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Caddenin trafik akışını daha düzenli hale getirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında bu kez altyapı ve kaldırım çalışmaları ön plana çıktı.

Kanalizasyon hatları yenileniyor

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde boyunca mevcut kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için çalışma başlattı. İş makineleriyle belirli bölümlerde açılan kazı alanlarına yeni kanalizasyon boruları döşeniyor. Boru döşeme işlemlerinin tamamlandığı bölümler ise yeniden kapatılıyor.

Altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de caddede kaldırım düzenlemelerini sürdürüyor. Caddenin bir bölümündeki kaldırım yenileme çalışmaları tamamlanırken diğer tarafta bulunan eski kaldırım taşları sökülmeye başlandı.

Orta refüj kaldırılacak, cadde yeniden düzenlenecek

Cumhuriyet Caddesi'nin yeniden düzenlenmesine ilişkin süreçte geçtiğimiz mart ayında vatandaşların katılımıyla anket gerçekleştirilmişti. Trafik akışının yeniden değerlendirilmesi amacıyla yapılan ankette orta refüjün kaldırılarak caddenin yeniden düzenlenmesi yönünde karar alınmıştı.

Devam eden altyapı ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından orta refüj kaldırılacak ve yolun asfaltlama işlemi gerçekleştirilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Caddesi'nin yeni trafik düzeni ve yenilenen fiziki görünümüyle hizmet vermesi hedefleniyor.