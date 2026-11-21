Gülay’dan Minik Süleyman’a destek sözü: Umut bekleyen kampanya için çağrı

Isparta’da henüz 3 aylıkken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığı teşhisi konulan Süleyman Akın’ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Minik Süleyman’ın ailesi, MHP Isparta İl Başkanı Osman Gülay’ı ziyaret ederek yürütülen kampanya hakkında bilgi verdi. Gülay, minik Süleyman’ın tedavi sürecine destek olacaklarını ifade etti.

Isparta’da DMD hastalığıyla mücadele eden minik Süleyman Akın ve ailesinin umut dolu bekleyişi devam ediyor. Tedaviye ulaşabilmesi amacıyla Valilik onaylı yardım kampanyası yürütülen Süleyman’ın ailesi, destek ziyaretleri kapsamında MHP Isparta İl Başkanı Osman Gülay ile bir araya geldi.

Sergen Akın ve Ezgi Akın çifti, çocuklarının sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında Osman Gülay’a bilgi verdi. Ailenin yaşadığı zorlukları dinleyen Gülay, kampanyaya her türlü desteği vereceklerini belirterek minik Süleyman’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Minik Süleyman için destek çağrısı

Duchenne Musküler Distrofi (DMD), kasların zaman içerisinde güç kaybetmesine neden olan genetik bir hastalık olarak biliniyor. Henüz hayatının başında bu hastalıkla tanışan minik Süleyman için ailesi, tedavi umuduna ulaşabilmek amacıyla yardım kampanyasını sürdürüyor.

Ailenin en büyük beklentisi, Süleyman’ın tedavisine ulaşabilmesi için gerekli desteğin sağlanması. Bu süreçte yapılacak bağışların yanı sıra kampanyanın daha fazla kişiye duyurulması da büyük önem taşıyor.

Süleyman’a nasıl destek olunabilir?

Minik Süleyman için Valilik onaylı yardım kampanyası yürütülüyor. Destek olmak isteyen vatandaşlar;

Kampanyayı çevrelerine duyurarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilir.

Valilik onaylı kampanya hesapları üzerinden bağış yapabilir.

Gönüllü olarak kampanyanın tanıtımına katkıda bulunabilir.

Sosyal medya hesapları üzerinden Süleyman’ın mücadelesini paylaşabilir.

Kampanya bilgileri:

Kampanya sahibi: Sergen Akın

Sosyal medya: Instagram @dmd_suleyman

Facebook: DMD Süleyman Akın

Valilik izin numarası: 15.2026.4173

Bağış yapmak isteyen vatandaşların, banka hesap bilgilerini ve açıklama bölümünü kampanyanın güncel, resmî duyuru görselinden kontrol etmeleri önem taşıyor.

Minik Süleyman’ın sağlığına kavuşabilmesi için ailesi destek beklerken, Isparta’da büyüyecek dayanışmanın küçük çocuğun tedavi yolculuğuna umut olması bekleniyor.