İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı sonrasında Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerini gerekçe göstererek Anadolu'yu işgal etti.İtilaf donanması İstanbulˈa, Fransızlar Adanaˈya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifonˈa, İtalyanlar ise Antalya ve Anadoluˈnun güneybatısına yerleşti.15 Mayıs 1919 tarihinde ise Yunanlılar İzmirˈe çıkarma yaptı.Türk milleti, bu topyekûn işgal güçleri ile mücadele etmek gayesiyle kuvayımilliye kurdu.23 Nisan 1920ˈde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldı.1921ˈde Polatlıˈya kadar gelen Yunan ordusu, püskürtüldü. Dünya istiklal tarihine ve literatüre ˈˈÇanakkale Geçilmezˈˈ yazdıran kahraman Türk ordusu ve milleti sonsuz fedakârlıklarına bir yenisini daha ekleyerek Yunanlıları durdurmayı başardı.Ardından Sakarya Meydan Muharebesˈnde büyük bir zafer kazanıldı. 22 gün süren yoğun çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi, ˈTürkˈün Zaferiˈ olarak tescil edildi.5 Ağustos 1921 tarihinde TBMM tarafından ˈˈTürk Orduları Başkomutanıˈˈ olarak görevlendirilen Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Muhaberesiˈnde ordunun ihtiyacını karşılamak amacıyla ˈTekalif-i Milliye Emirleriˈni çıkardı, halkı fedakârlığa çağırdı.Türkiye Cumhuriyetiˈnin Kurucusu, Başöğretmen Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustosˈta tarihe geçen şu emri verdi:ˈˈHattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.ˈˈDurdurulan düşman ordusunu tamamıyla yurttan atmak için bir yıl hazırlık yapıldı. Ve 26 Ağustos 1922ˈde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz emri verdi.26 Ağustosˈta başlayan ve 30 Ağustos 1922ˈde zafer ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kayıtlara geçti.Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos Zaferi sonrası, 1 Eylülˈde Dumlupınarˈda Batı Cephesi için şu bildiriyi yayımladı:ˈˈTürkiye Büyük Millet Meclisi Orduları, Afyonkarahisar-Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesiˈnde, zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz.Büyük ve seçkin ulusumuzun fedakârlıklarına layık olduğunuzu kanıtladınız.Sahibimiz olan büyük Türk ulusu, geleceğine güvenmekte haklıdır. Savaş alanlarındaki başarı ve fedakârlıklarınızı yakından görüp izliyorum. Ulusumuzun size olan övgülerinin iletilmesine aracılık etme görevinin arkasını bırakmayacak, sürekli olarak yerine getireceğim. Ödüllendirme için Başkumandanlığa öneride bulunulmasını, Cephe Kumandanlığına buyurdum. Bütün arkadaşlarımın, Anadoluˈda daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdenizˈdir, ileri!ˈˈMareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden iki yıl sonra; 30 Ağustos 1924'te ''Büyük Zafer''i şöyle anlatmıştı:''Afyonkarahisar- Dumlupınar Meydan Savaşı ve onun son parçası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, çok parlak zaferlerle doludur ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir adım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbellidir ki yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Türk ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücü ve istemiyle, bu belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koymuş bulunuyor.''▪http://gestuam.marmara.edu.tr/▪https://tesaum.sdu.edu.tr/