SU ARITMA CİHAZINDA GÖRÜLMEMİŞ KAMPANYA ŞOK FİYAT! DAMACANA VE PET ŞİŞELERE SON!

Sağlığına önem verenler bu cihazın peşinde ve şimdi Isparta'da ER-GÜN ISI'da...

Isparta'da güneş enerji panelleri ve güneş enerji sistemleri ile tanınan ER-GÜN ISI '' ER-GÜN İLE HERGÜN'' sloganı ile yeni kampanya başlattı. ER-GÜN ISI'nın bu kezki kampanyası çok kaliteli ve gelişmiş özelliklerin bulunduğu bir su arıtma sistemi. Öncelikle bu cihazdan biraz bahsedelim. Cihaz sanki bir doğal kaynak suyu gibi çalışarak size oldukça sağlıklı bir içme suyu sunuyor. 8 adet yüksek performansa sahip filitresi mevcut ve içerisinde birde pompa var.

ER-GÜN ISI'nın bu ürünü damacana ve pet şişelerde bulunan sulara son verdirecek nitelikte! Üstelik cihazı 1999 TL'den başlayan fiyatlara alabiliyorsunuz. Tüm filitreleri ücretsiz olarak değiştiriliyor. Adeta evinize bedavaya sağlıklı bir kaynak suyu getirmiş olacaksınız hemde memba suyu kalitesinde!

Ayrıntılı bilgi için;

Adres:

Karaağaç mahallesi Topçu Apt. No: 12 105 cad.1839 sk.(Yeni Köy Garajı yolu üzeri)



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