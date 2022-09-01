Muharrem ayı nedeniyle Eğirdir Huzurevi’nde Aşure Günü düzenlendi.Düzenlenen Aşure Gününe, Kaymakam Adem Çelik ve eşi Ayşe Çelik Hanımefendi, Yarbay Levent Çelik, Dağ Komando Okulu öğrencileri, İl Müdürü Yardımcımız Lütfü Büyükses, Bocce turnuvası için gelen Alanya Huzurevi yaşlı ve personelleri, Huzurevi Müdürü Kadriye Kocaoğlu, Halk Eğitim Müdürümüz Ali Şanal ile İl Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Destek Birimi, Eğirdir Huzurevi sakinleri ve personelleri katıldı.Kaymakam Adem Çelik ve eşi Ayşe Çelik, Huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenerek onlarla sohbet ettiler.Muharrem ayı nedeniyle her yıl geleneksel hale getirilen aşure etkinliğini bu yıl da yaşatmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden kurum müdürü Kadriye Kocaoğlu, katılımcılara teşekkür etti.Etkinlikte, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan çocuklarımızın oluşturduğu çocuk korosu yaşlılarımıza konser verdi. Ardından yapılan aşure ikramı ve dua ile program sona erdi.Eğirdir Kaymakamlığı