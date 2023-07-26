Ispartaspor Başkanından Transfer Açıklaması: "Tüm Taraftarlarımızın İçi Rahat Olsun…"

Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Gültekin Özdemir, uzun süredir beklenen kaleci transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, taraftarların büyük bir çoğunluğunun istediği kaleciyle prensipte anlaşmaya varıldığını belirtti. Ancak, futbolcu kardeşlerinin mevcut kulübünün kaleci transferi yapma durumundan dolayı açıklamanın birkaç gün daha gecikeceğini ifade etti.

Başkan Özdemir, tüm taraftarların içini rahatlatarak en kısa sürede sonuçlanacağını ve kaleci Furkan Bekleviç'e olan güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Ancak, transferin takım için elzem ve önemli olduğunu, gücüne güç katacağını ve zirve yolunda yara almamak için önemli bir adım olduğunu belirtti. Kulüp yönetiminin bu konuda büyük fedakarlık yaptığını ve transferin Ispartaspor için en hayırlı şekilde sonuçlanması ümidiyle çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ispartaspor camiasının sabırla beklediği bu transferin en kısa sürede gerçekleşmesi ve takıma olumlu katkılar sağlaması dileğiyle, tüm taraftarlara saygılarını iletti.