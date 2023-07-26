Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur Yaz Kurslarına Ziyarette Bulundu

















Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursları ziyaret ederek usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Baydur, kurslarla ilgili düşüncelerini alarak kursiyerlere başarılar diledi.Isparta Merkez Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2022 – 2023 eğitim öğretim döneminde toplamda 2508 kurs açarak 48 bin 214 vatandaşa eğitim verdi. Yaz kursları da bu kapsamda yapılan başvurulara göre planlandı. Kuranı Kerim, Elif –Ba ve Tecvitli Okuma, Keman, Bağlama, Piyano, Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri gibi alanlarda açılan kurslar ile spor ve el sanatları alanlarındaki kurslar en çok talep görenler arasında yer aldı.Halk Eğitimi Merkezi, Isparta'da eğitim alanında sunduğu geniş seçenekler ve kaliteli kurslarla vatandaşların ilgisini çekiyor. İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un ziyareti, kursiyerlere destek ve teşvik sağlayarak eğitim süreçlerine katkıda bulunuyor.