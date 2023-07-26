Isparta'nın Sağlık Sorunlarına Müjdeli Çözümler!

Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi D sınıfından C sınıfına dönüşecek. Bu dönüşümle birlikte Ortopedi, Göz, Fizik Tedavi ve Göğüs Hastalıkları bölümlerine 4 uzman hekim atanacak. Eğirdir Devlet Hastanesi'ne Uzman Göz Doktoru kadrosu açılacak. Yalvaç Devlet Hastanesi'nde ek bina inşaatı için yeni bir ihale düzenlenecek. Bu sayede hastaneye yeni birimler ve uzman doktorlar atanacak. İl merkezindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine dönüştürülerek ameliyathane açılacak ve diş hastalıklarıyla ilgili ameliyatların yapılması sağlanacak. Aksu İlçe Entegre Hastane ihalesi için hazırlıklar yapılacak. Emre Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ihalesi için çalışmalar başlatılacak.

Isparta'da yaşanan sağlık sorunlarına yönelik çözümler konusunda AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çıkartma yaparak destek sağladılar. Ankara'da gerçekleşen görüşme sonucunda bazı sağlık tesislerine uzman doktor atanması ve sağlık yatırımlarının yapılması için söz alındı.Bakan Koca'nın verdiği sağlık tesisleri yatırımları şu şekilde:Bu önemli yatırımlar sayesinde Isparta'nın sağlık alanındaki sorunlarına çözümler getirilecek ve bölgedeki sağlık hizmetleri daha etkin ve verimli bir şekilde sunulacak. AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin ve Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ile Osman Zabun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek Ankara'dan memnuniyetle dönecekler.