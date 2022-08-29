TFF 2. Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Ispartaspor, ligin ilk maçında sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetlerspor ile 1-1 beraber kaldı.



Isparta Atatürk Stadında oynanan karşılaşma saat 20.00’da başladı. Karşılaşmayı Ankara Bölgesinden Gürcan Hasova, Buğracan Semercioğlu, Salih Burak Demirel ve Burak Demirkan yönetti. Ak Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ile Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ve Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak maçı protokol tribününden takip etti.



Amed Sportif, 24. Dakikada Serdar Eylik ile öne geçerken Isparta 32 Spor’un golünü de 75. Dakikada Soner Birinci kaydetti.