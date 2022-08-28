EĞİRDİR GELENDOST İSTİKAMETİNDE TRAFİK KAZASI

Isparta

’nın Eğirdir İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Eğirdir-Konya yolu Mahmatlar Köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta istikametinden Konya istikametine seyir halindeki 42 HV 072 plakalı otomobil ile Konya istikametinden Isparta istikametine seyir halindeki 01 AGR 555 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldılar.



