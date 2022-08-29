Türkiyenin en çok film çeken şirketlerinden biri olan ve Türk sinemasında ilklerin yapım şirketi olan bugüne kadar 33 sinema filmi 1 tv dizisi 5 tv programı ve sayısız klip çekmiş olan Kutlubay film ve yapımcı yönetmen Serkant Yaşar Kutlubay 34.sinema filmi için Isparta ya geldi Türk sinemasında ilk korku filmini yine ilk slasher türündeki filmi Türk sinemasında yine ilk defa seri cinayet filmini Türk sinema severleriyle buluşturan Kutlubay 34.filminde toplumun kanayan yarası olan kadına şiddet ve kadın cinayetlerini konu alan yeni filmi İntikam Meleği ni çekmek için ısparta yı seçti kadrosunun tamamını tecrübeli ve ünlü isimlerden kuran Kutlubay Ispartalıların sosyal sorumluluk için bu filme sahip çıkmalarını beklediğini laylaylom filmlere destek verenlerin böyle önemli bir konuda yanımızda olmaları gerektiğine inanıyorum dedi İntikam Meleği en büyük dağıtım şirketlerinden biri olan MC Film Dağıtım tarafından 3 ülkede aynı anda tüm sinemalarda vizyona girecek ardından Dünyada en çok izlenen Digital platformda yayınlanacak