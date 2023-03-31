Kum Sanatçısı Tarkan Köylü, Uluborlu'da Gösteri Yapacak

Kitap Günleri Etkinlikleri 31 Mart'a Kadar Devam Edecek

Bugün saat 11'de Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Kitap Fuarı başladı. Fuar, 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek ve ziyaret saatleri 09:00'dan 18:00'e kadar iki gün sürecek. Fuarda 10 yazar, 20 kitap evi ve yüzlerce kitap sergilenecek.Ayrıca, bugün akşam saat 21.30'da Belediye Düğün Salonu'nda kum sanatçısı Tarkan Köylü halka kum sanatı gösterisi yapacak. Tüm halkımız davetlidir.