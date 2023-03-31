Isparta'nın Uluborlu İlçesinde Kitap Fuarı Başladı
- Kum Sanatçısı Tarkan Köylü, Uluborlu'da Gösteri Yapacak
- Kitap Günleri Etkinlikleri 31 Mart'a Kadar Devam Edecek
Bugün saat 11'de Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Kitap Fuarı başladı. Fuar, 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek ve ziyaret saatleri 09:00'dan 18:00'e kadar iki gün sürecek. Fuarda 10 yazar, 20 kitap evi ve yüzlerce kitap sergilenecek.
Ayrıca, bugün akşam saat 21.30'da Belediye Düğün Salonu'nda kum sanatçısı Tarkan Köylü halka kum sanatı gösterisi yapacak. Tüm halkımız davetlidir.