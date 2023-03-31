Isparta'da İl Ekonomi Toplantısı Gerçekleştirildi

İş İnsanları ve STK Temsilcileri İlgili Kamu Kurumlarıyla Bir Araya Geldi

İlimizin Ekonomik Verileri Değerlendirildi ve Görüş Alışverişinde Bulunuldu

Isparta Valiliği, Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek başkanlığında İl Ekonomi Toplantısı düzenledi. Toplantıya, Isparta'da faaliyet gösteren iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili kamu kurumu müdürleri katıldı.Toplantıda, ilimizin ekonomik verileriyle ilgili bir sunum yapıldı ve katılımcılar görüş alışverişinde bulundu. İl Ekonomi Toplantısı'nın amacı, Isparta'nın ekonomik potansiyelini artırmak ve ilimizdeki iş insanlarına destek sağlamak oldu.