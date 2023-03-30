"2023 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Müracaatları Başladı"

"Çiftçilerimize Yem Bitkileri Ekimi İçin Destek Sağlanıyor"

"Kaliteli Kaba Yem Üretimi İçin Yem Bitkileri Ekimi Destekleniyor"

"2023 Yılı Yem Bitkileri Desteklemesi Başvuruları Alınmaya Başlandı"

"Yem Bitkileri Ekimi Yapan Çiftçilerimize Destek Devam Ediyor"

"Yem Bitkileri Ekimi Yapan Çiftçilerimiz Mağdur Olmasın"

"Hasattan Önce Başvurunuzu Yapın: Yem Bitkileri Desteklemesi"

Isparta Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir basın bülteninde, Türkiye'deki hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere destek sağlandığı belirtildi. En az 10 dekar yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin destekleme ödemesinden yararlanabileceği, yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkileri gibi bitkilerin destekleneceği ifade edildi. Başvuru dosyalarının alınması ve hasat kontrollerinin başlandığı belirtilirken, yem bitkileri desteklemesinden yararlanmak isteyen çiftçilerin hasattan sonra değil, en az 2 hafta önce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği vurgulandı.