Isparta'nın Tarihine Saygı: KARPUZ Çeşmesi

Isparta'nın köklü geçmişinde önemli bir yere sahip olan KARPUZ Çeşmesi, adını tarihten alır. Hem kitaplarda hem de yaşayan tarih büyüklerimizde bu çeşmenin adı açıkça KARPUZ Çeşmesi olarak geçer. Soğuk olmasından dolayı ortaya çıkan "Kar Buz" ifadesi, yanlış bir anlam karmaşasına neden olmaktadır. Ancak gerçek ve tarih, KARPUZ Çeşmesi adının doğru olduğunu göstermektedir.Isparta'nın zengin kültürel mirası içinde isimlerde yaşanan değişikliklere bir son vererek, birlikteliği ve doğru ifadeyi koruma çabasını destekliyoruz. KARPUZ Çeşmesi'nin tarihi adıyla anılmasını sağlamak, şehrimizin geçmişine olan saygımızı yansıtacaktır.Geçmişte yaşanan karmaşalardan ders çıkararak, Isparta'nın tarihine ve kültürüne olan bu katkıda birleşelim. Herkesi, isimler konusundaki hassasiyeti paylaşmaya ve KARPUZ Çeşmesi'nin doğru adını kullanmaya davet ediyoruz.