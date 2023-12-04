Isparta'da Büyük Coşku: Özel Öğrencilerin Muhteşem Resim Sergisi

Isparta, kendi başarı hikayelerini resimlerle anlatan özel öğrencilerin muazzam sergisine ev sahipliği yapıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Özel Çocuktan 100 Resim" temalı sergi, Vali Aydın Baruş'un katılımıyla açıldı.Vali Baruş, açılışta yaptığı konuşmada, özel öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları aşarak elde ettikleri başarılarından büyük gurur duyduklarını ifade etti. Serginin, öğrencilere tanınan fırsatların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha vurguladığını belirtti.Vali Baruş, öğrencilerin resimlerini inceleyerek, iç dünyalarının ve yaratıcılıklarının güzelliklerini keşfetti. Ayrıca, öğrencilerle yakından ilgilenerek, onlarla hoş bir vakit geçirdi. Sergideki resimler, öğrencilerin hayal gücünün sınırsızlığını ve yaratıcılıklarını en güzel şekilde yansıtıyor.Bu anlamlı sergi, engelli öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve topluma katkılarını vurgulamak adına önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Isparta, özel öğrencilerin sanatla buluştukları bu etkileyici sergiyle, toplumda farkındalık oluşturuyor.