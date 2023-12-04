Isparta'da Hedefteki Şüphelilere Karşı Şafak Operasyonu!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda, arama kararı alınan adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 şüpheli, çeşitli suçlardan hüküm giyerek kesinleşmiş cezaları nedeniyle yakalanarak tutuklandı.Halkımızın huzur ve güvenliği için titizlikle çalışan emniyet ekiplerimiz, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla operasyonlarını sürdürecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü