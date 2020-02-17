ISPARTA'NIN TARİHİ

MARKASI KOLANCI ŞARKÜTERİ

Isparta'da 4 kuşaktır zeytincilik ve süt ürünleri satışı yapan Kolancı şarküteri her geçen gün hizmet kalitesini artırıyor,ürün yelpazesini genişletiyor.

KÖZLENMİŞ ZEYTİN

Özel olarak gril zetyin közleme sistemi ile közlemiş zeytin çeşitleride Kolancı Şarküteri reyonlarında yerini aldı. Mutlaka deneyin!

Isparta'da her zaman bulabileceğiniz kahvaltılık sürmelikler,doğal reçeller helva, tahin, pekmez. keçi peyniri, günlük organik yoğurt, ve organik yöresel ürünleri ile Kolancı Şaküteri Isparta'da tam merkezde.

Ayrıca isteyene ev makarnası ve salamura yaprak.

Kültür sineması yanı No:6

Hasan BÜYÜKKOLANCI