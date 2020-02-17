ISPARTA'NIN TARİHİ ZEYTİN MARKASI KOLANCI ŞARKÜTERİ
Isparta'da 4 kuşaktır zeytincilik ve süt ürünleri satışı yapan Kolancı şarküteri her geçen gün hizmet kalitesini artırıyor,ürün yelpazesini genişletiyor.
KÖZLENMİŞ ZEYTİN
Özel olarak gril zetyin közleme sistemi ile közlemiş zeytin çeşitleride Kolancı Şarküteri reyonlarında yerini aldı. Mutlaka deneyin!
Isparta'da her zaman bulabileceğiniz kahvaltılık sürmelikler,doğal reçeller helva, tahin, pekmez. keçi peyniri, günlük organik yoğurt, ve organik yöresel ürünleri ile Kolancı Şaküteri Isparta'da tam merkezde. Ayrıca isteyene ev makarnası ve salamura yaprak.
%100 Doğal Süt ve Süt Ürünleri Çeşitleri
%100 Doğal Şarküteri Çeşitleri
%100 Doğal Reçel Çeşitleri
%100 Doğal Makarna Çeşitleri
%100 Doğal Zeytin ve Zeytinyağı Çeşitleri
Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31