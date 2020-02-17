Batı Akdeniz Girişimcilik Ekosistemi Platformu Çalışmaları Başladı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur’daveamacıyla hazırladığı’nı ilgili paydaşlara tanıtmak için toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Batı Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösterenveve uzmanları katıldı.BAKA Isparta Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıda, ilgili paydaşlarahakkında bilgiler verildi. Programın amacına hizmet edecek şekilde”, “” ve “”nın program öncelikleri olarak belirlendiği ifade edildi.faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş bulunmasına rağmen, söz konusu kurum ve kuruluşların faaliyetlerini sınırlı alanlarda ve münferit olarak sürdürdüklerine dikkat çekilen toplantıda; girişimciliğin önünde bulunan engellerin tespit edilmesi,ve paydaşlar arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amacıylaoluşturulmasının Bölgemiz açısından önemli ve gerekli bir faaliyet olduğu görüşü benimsendi.(17.02.2020)BAKA