Bugün, Isparta'nın kurtuluş mücadelesine önderlik etmiş ve TBMM'de 6 dönem Isparta milletvekilliği yapmış Hafız İbrahim Demiralay'ın ölüm yıldönümü. Demiralay, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta ve havalelisini teslim etmiş ve Kuvay-i Milliye'de önemli katkılarda bulunmuş bir din adamıdır.Yunan işgaline karşı çıkan Demiralay, mitingler düzenleyerek ve beyannameler göndererek, halkı milli hareket lehinde bilinçlendirmeye çalışmıştır. Ayrıca, Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurmuş ve ilçe ve köylerden topladığı gönüllü kuvvetleri "Isparta Mücahitleri" adı altında Nazilli Cephesine göndermiştir.Demiralay'ın kahramanlıkları arasında, Burdur Gölbaşı tarafından gelen düşman askerlerini (Baladız) Gümüşgün tepelerine soba borularından top görseli uygulayarak düşmanın Isparta'ya girmesini engellemesi de yer alır.Bugün Isparta'da, Demiralay'ın anısına birçok etkinlik düzenlenecek ve şehir halkı, kahraman din adamını saygı ve rahmetle anacak. Demiralay'ın ruhu şad, mekanı cennet olsun.