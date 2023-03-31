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Bugün Isparta Haberleri'nde ilginç bir bilgi paylaşacağız

Bugün Isparta Haberleri'nde ilginç bir bilgi paylaşacağız
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Bugün Isparta Haberleri'nde ilginç bir bilgi paylaşacağız. Yaklaşık 4 ton gül çiçeğinden sadece 1 kg gül yağı elde edildiğini biliyor muydunuz?
Isparta, Türkiye'deki gül üretiminin büyük bir bölümünü karşılıyor ve gül suyu ve gül yağı üretimi konusunda da öncü bir konumda yer alıyor. Sabahın erken saatlerinde gül bahçelerinde gerçekleşen hasat işlemlerinde, gül çiçekleri toplanıp gül suyu ve gül yağı elde edilmesi için işleme tabi tutuluyor.
Hasat sonrasında gül suyu ve gül yağı üretimi için gerekli olan işlemler gerçekleştiriliyor. Bu işlemlerle birlikte, gül çiçeğinin özünden gül yağı elde ediliyor. Ancak, gül yağının elde edilmesi oldukça zahmetli bir süreçtir ve büyük miktarlarda gül çiçeği gerektirir.
Gül yağı üretim sürecine ve hasattan ürüne kadar geçen hikayeye tanıklık etmek isterseniz, Isparta'daki gül bahçelerini ziyaret edebilirsiniz.
 
  1. Yaklaşık 4 Ton Gül Çiçeğinden Sadece 1 Kg Gül Yağı Elde Ediliyor
  2. Gül Yağı Üretim Sürecine ve Hasattan Ürüne Kadar Geçen Hikayeyi Keşfedin!


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