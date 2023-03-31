"Isparta'dan 13 Proje, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Finallerine Davet Edildi"

Isparta’dan TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 13 Proje Bölge Finallerinde Yarışacak

Isparta, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Bölgenin En Yüksek Davet Oranına Sahip İl Oldu

Isparta’dan TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 158 Proje Başvurusu Yapıldı

Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın bölge finallerine davet edilen öğrenci, öğretmen ve idarecileri için başarılar diledi. 54. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na bu yıl toplam 27.013 proje başvurusu yapıldı ve jüri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam 1.440 proje bölge finallerine katılmaya hak kazandı.Isparta’dan toplam 158 proje başvurusu yapıldı ve 13 proje bölge finallerine davet edildi. Isparta, Türkiye'deki bölge finallerine davet edilen proje sayısı dikkate alındığında 31. sırada yer alıyor ve bölgedeki en yüksek davet oranına sahip olan il oldu. İl Millî Eğitim Müdürü Baydur, Isparta’dan TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan öğrenci ve öğretmenlerin bölge finallerinde de başarılarını sürdüreceklerine inandıklarını söyledi.Bölge aşaması proje değerlendirmeleri, 3-4 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Isparta'dan davet edilen projeler, başarılı bir performans sergileyerek bölge finallerini geçmeyi hedefliyor.