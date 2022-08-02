LEZZETLİ, KEYİFLİ BİR KAHVATIYA NE DERSİNİZ? O ZAMAN BUBBLE KİDS CAFE
Isparta'nın kahvaltı için ön plana çıkan mekânlarından Bubble Kids Cafe oldukça zengin bir kahvaltı sunuyor. Bubble Kids'de hazırlanan kahvaltı sunumu klasik serpme kahvaltılardan değil. “Her şey çok doğal''...Haftanın yedi günü serpme kahvaltıları var.
Nitelikli ve özenle hazırlanmış, taze, her detayı düşünülmüş özel bir kahvaltı. Mekanın atmosferi, güzelliği işle örtüşen 1. sınıf bir kahvaltı. Her şey kararında ve kaliteli.
Lezzetli buluşmalar için ideal bir mekân, kahvaltı menüsü oldukça zengin. Masanıza gelen her tabakta ayrı bir lezzet bulunuyor. Kalitenin ve lezzetin bir araya geldiği Bubble Kids Cafe Isparta'da size unutulmaz bir kahvaltı deneyimi yaşatacak.
10 NUMARA SÜPER ORGANİZASYON İÇİN BUBBLE KİDS
Bubble Kids Cafe'de; Toplantı, seminer, mezuniyet, doğum günü, kına gecesi, ve gün etkinlikleri düzenleyebiliyor ve hatta müzikli programlar organize edebiliyorsunuz.
''Isparta'da 7'den 70'e Herkesin Organizasyon Merkezi, Bubble Kids Cafe & Bistro...!''
Adres: Bahçelievler mahallesi 3006 sokak No:2/4 (Böcüzade park karşısı)
Rezervasyon Telefon: 0246 228 6000