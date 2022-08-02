LEZZETLİ, KEYİFLİ BİR KAHVATIYA NE DERSİNİZ? O ZAMAN BUBBLE KİDS CAFE

10 NUMARA SÜPER ORGANİZASYON İÇİN BUBBLE KİDS

Bubble Kids Cafe'de;

Toplantı, seminer, mezuniyet, doğum günü, kına gecesi, ve gün etkinlikleri düzenleyebiliyor ve hatta müzikli programlar organize edebiliyorsunuz.

Adres:

Bahçelievler mahallesi 3006 sokak No:2/4 (Böcüzade park karşısı)

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