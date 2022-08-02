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TKDK Destekleri ile Isparta Meyveciliğin Lojistik Merkezi Oluyor
TKDK Destekleri ile Isparta Meyveciliğin Lojistik Merkezi Oluyor
ISPARTA
Tarih:
02.08.2022 12:26
G.Tarihi:
02.08.2022 12:32
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Köklü Otomatik Kiraz Seçme Tasnifleme Paketleme Tesisi, Yatırım Tutarı; 5,6 Milyon TL, Hibe Destek; 2 Milyon TL, 25 yeni istihdam, üretim ve ihracata katkı.. Yatırımcımıza ve Bölgemize Hayırlı Olsun.
TKDK Isparta il Koordinatörlüğü
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