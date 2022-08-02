Köklü Otomatik Kiraz Seçme Tasnifleme Paketleme Tesisi, Yatırım Tutarı; 5,6 Milyon TL, Hibe Destek; 2 Milyon TL, 25 yeni istihdam, üretim ve ihracata katkı.. Yatırımcımıza ve Bölgemize Hayırlı Olsun.TKDK Isparta il Koordinatörlüğü