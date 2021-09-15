KÜÇÜK - BÜYÜK, 7'DEN 70'E MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE

Isparta'nın tek IQ Parkı olan Bubble Kids Cafe & Bistro, snack bar restoran, çocuklar için oyun alanları, çocuklara yönelik programlar sunmaya devam ederken aynı zamanda bir çok organizyonunuza da ev sahipliği yapıyor.

Isparta'da Düğün, Nişan, Kına, Doğum Günü, Toplantı ve Özel Kutlamalarınızda Bubble Kids Cafe sizlere unutulmaz, rengarenk bir organizasyon vadediyor. Bubble Kids Cafe her geçen gün yenilenen detay ve yenilikleri takip ediyor. Bunları da çiftlerin hayalindeki organizasyona en iyi şekilde uyarlıyor.

Tercih edilen konsepte göre yiyecek menüleri, dekorlar, giydirmeler, tüller ve çiçekler ile tamamlıyor. Fotoğraf , video, ses ve ışık sistemleri gibi birçok konuda seçenek, sunuluyor.

Yapılacak organizasyonların A’dan Z’ye her detayıyla kendileri ilgileniyor. Etkinlikte kullanılacak renklere ve aksesuarlara bile çiftlerin tarzını iyice anladıktan sonra karar veriliyor.

''Isparta'da 7'den 70'e Herkesin Organizasyon Merkezi, Bubble Kids Cafe & Bistro...!''

Adres:

Bahçelievler mahallesi 3006 sokak No:2/4 (Böcüzade park karşısı)

Rezervasyon Telefon: