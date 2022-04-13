ISPARTA'DA ÇOCUKLAR BUBBLE KİDS'DE ÇOK GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYOR

Isparta'da çocuklar için aktivite denildiğinde ilk akla gelen yer Bubble Kids Cafe!

Bubble Kids'de, çocuklara göre hazırlanmış, gelişimi desteklerken eğlendiren

Önemli bir iş toplantısı yada Acil bir işiniz çıktığında;

çocuklarınızı Bubble Kids'in eğlenceli ve aynı zamanda yaratıcılıklarını açığa çıkaran sanatsal aktiviteleri ile öne çıkan atölyelerine davet ediyoruz.

Çocuklarınız günün istediğiniz saatinde atölyelerde daha keyifli ve kaliteli zamanlar geçirecek...Bubble Kids Atölyeleri miniklere sihirli bir dünya sunuyor...

Aynı zamanda çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz Bubble Kids'in saatlik çocuk bakım hizmetinden de yararlanabilirsiniz.



10 NUMARA SÜPER ORGANİZASYON İÇİN BUBBLE KİDS

Bubble Kids Cafe'de;

Toplantı, seminer, mezuniyet, doğum günü, kına gecesi, ve gün etkinlikleri düzenleyebiliyor ve hatta müzikli programlar organize edebiliyorsunuz.

Adres:

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