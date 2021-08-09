BUBBLE KİDS İLE EĞLENCELİ 10 NUMARA ORGANİZASYON!



Isparta'da günün her saatinde kahvaltı yapabileceğiniz Bubble Kids Cafe'de; Toplantı, seminer, mezuniyet, doğum günü, kına gecesi, ve gün etkinlikleri düzenleyebiliyor ve hatta müzikli programlar organize edebiliyorsunuz.

Leziz ev yapımı meyveli ve çikolatalı pastalar, traliçe, atıştırmalık ,ekmek arası, sandviç, pizza, tantuni, makarna menüleri günün her saatinde Bubble Kids Cafe & Bistroda.

Bubble Kids Cafe'nin sınırsız aktivite programları, meslek evleri ve eğlence alanlarıyla çocukların canı hiç sıkılmayacak ve eğlenceli dakikalar geçirecek. Ayrıca planlı yada plansız gerçekleşen işlerinizde çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz Bubble Kids'in saatlik çocuk bakım hizmetinden de yararlanabilirsiniz.

Bahçelievler mahallesi 3006 sokak No:2/4 (Böcüzade park karşısı)

Rezervasyon Telefon:

0246 228 6000

YAPILAN ORGANİZASYONLARDAN VE MENÜLERDEN ÖRNEKLER ( ARŞİV FOTOLAR)