"Isparta'nın Girilmezi Bir Başka!" Ünlü Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'den Kahkaha Attıran Trafik Cezası Anısı

"Isparta'nın Girilmezi Bir Başka!" Ünlü Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'den Kahkaha Attıran Trafik Cezası Anısı
ISPARTA
G.Tarihi: 07.07.2026 19:15
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"Isparta'nın Girilmezi Bir Başka!" Ünlü Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'den Kahkaha Attıran Trafik Cezası Anısı

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, katıldığı bir programda Isparta’da yaşadığı ve dinleyenleri gülme krizine sokan bir trafik polisi anısını paylaştı. Girdiği ters yönün cezasından "yabancıyım" diyerek kurtulmaya çalışan başarılı oyuncu, beklemediği bir cevapla adeta hayatının dersini aldı.

"Ben Buranın Yabancısıyım" Formülü İşe Yaramadı

Köstendil, Isparta'da seyir halindeyken üzerinde net bir şekilde "Girilmez" yazan tabelayı dikkate almayarak o yola girdiğini itiraf etti.

Durumu fark eden trafik polisinin kendisini hemen kenara çekmesi üzerine, ünlü oyuncu durumu toparlamak ve ceza almaktan kurtulmak için klasikleşmiş bir yönteme başvurdu.

Polise yaklaşarak, "Abi ben buranın yabancısıyım" dedi.

Polisten Unutulmaz Yanıt: "Bu Tabela Dünyanın Her Yerinde Aynı!"

Ancak Ispartalı trafik polisinin hazırcevaplığı, Köstendil'in bu savunmasını anında çürüttü.

Oyuncunun "Yabancıyım" bahanesine kahkahalarla karşılık veren polis memuru:

"Lan bu tabela dünyanın her yerinde aynı! Geri zekalı mısın sen?"

diyerek Köstendil'e unutamayacağı bir yanıt verdi.

"Isparta'nın Girilmezi Bir Başka!"

Anısını anlatırken kendisi de kahkahalara boğulan Erkan Kolçak Köstendil, "Girilmez tabela yani, anladın mı? Yabancı olsan ne olur, olmasan ne olur? Ama Isparta’nın girilmezi bir başka, yerininkine benzemiyor!" diyerek yaşadığı bu trajikomik anıyla sosyal medyada da kısa sürede büyük beğeni topladı.

 

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