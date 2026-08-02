TKDK Isparta koordinatörlüğünden destek

TKDK Isparta koordinatörlüğünden destek
ISPARTA
G.Tarihi: 07.07.2026 21:57
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TKDK’dan Antalya’da üretim ve yatırım hamlesi TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, IPARD destekli yatırımları yerinde incelemek ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmek üzere Antalya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programda TKDK Isparta İl Koordinatörü Abdullah Ekşi de yer aldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), kırsal kalkınma yatırımlarını ve üretime katkı sağlayan projeleri yakından takip etmeye devam ediyor. TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, IPARD destekli yatırımları incelemek, üreticiler ve sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla Antalya’da çeşitli temaslarda bulundu.

IPARD destekli tesiste inceleme yapıldı

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Antalya Kepez’de faaliyet gösteren IPARD destekli meyve ve sebze işleme tesisi ziyaret edildi. Modern üretim teknolojileriyle faaliyet gösteren tesiste incelemelerde bulunan Dr. Antalyalı, bu tür yatırımların hem bölge ekonomisine hem de istihdama önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Genç girişimcilerin projeleri değerlendirildi

Program kapsamında Tarım Orman Gençlik Konseyi Antalya Temsilcisi Elif Erüst’ün minyatür tarım ürünleri üzerine faaliyet gösteren işletmesi de ziyaret edildi. Dr. Ahmet Antalyalı, genç girişimcilerin yenilikçi fikirlerinin tarım sektörünün geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, sektör temsilcilerinin beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

TKDK Antalya’da sektörle buluştu

Saha ziyaretlerinin ardından TKDK Antalya İrtibat Ofisi’nde kurum personeliyle bir araya gelen Başkan Antalyalı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programın devamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ziyaret edildi. ATSO Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmede Antalya’nın tarımsal üretim potansiyeli, mevcut çalışmalar ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

Isparta koordinatörlüğünden destek

Antalya programı boyunca TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı’ya eşlik eden TKDK Isparta İl Koordinatörü Abdullah Ekşi, Antalya’da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. TKDK’nın desteklediği yatırımların; üretim kapasitesini artırması, girişimcileri desteklemesi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

 
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