Isparta’nın elektrik enerjisi güneşten gelecek

Isparta’nın elektrik enerjisi güneşten gelecek
ISPARTA
G.Tarihi: 07.07.2026 18:27
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Isparta’nın enerjisi güneşten gelecek

Isparta’da yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Büyükgökçeli Köyü’nde yapımı devam eden Güneş Enerjisi Santrali projesinde sona yaklaşıldı. Binlerce güneş panelinin yer aldığı dev yatırım, temiz enerji üretimiyle geleceğe ışık tutacak.

Binlerce panel güneşi enerjiye dönüştürecek

Isparta İl Özel İdaresi tarafından Büyükgökçeli Köyü’nde hayata geçirilen 1700 kWe Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santrali, 51 bin 006 metrekarelik alan üzerine kuruldu.

Yaklaşık 3 bin 840 güneş panelinden oluşan tesis, enerji maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlarken çevreci üretim anlayışını da destekleyecek.

Doğa dostu yatırım

Güneş enerjisinden elde edilecek elektrik ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji yatırımı sayesinde hem ekonomik tasarruf sağlanacak hem de çevrenin korunmasına katkı sunulacak.

Teknolojik altyapıda sona gelindi

Modern enerji üretimi için hazırlanan projede birçok teknik çalışma tamamlanma aşamasına geldi.

  • Trafo merkezi
  • OG-AG enerji altyapısı
  • SCADA kontrol sistemi
  • CCTV güvenlik altyapısı
  • Saha aydınlatması
  • Enerji nakil hattı

Geleceğin enerjisine yatırım

Isparta, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji projeleriyle geleceğe hazırlanıyor. Temiz enerji yatırımlarıyla hem doğaya hem de gelecek nesillere değer katılıyor.

Güneşin gücüyle büyüyen bir Isparta...

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