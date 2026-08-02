Isparta’nın elektrik enerjisi güneşten gelecek

Isparta’nın enerjisi güneşten gelecek

Isparta’da yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Büyükgökçeli Köyü’nde yapımı devam eden Güneş Enerjisi Santrali projesinde sona yaklaşıldı. Binlerce güneş panelinin yer aldığı dev yatırım, temiz enerji üretimiyle geleceğe ışık tutacak.

Binlerce panel güneşi enerjiye dönüştürecek Isparta İl Özel İdaresi tarafından Büyükgökçeli Köyü’nde hayata geçirilen 1700 kWe Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santrali, 51 bin 006 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Yaklaşık 3 bin 840 güneş panelinden oluşan tesis, enerji maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlarken çevreci üretim anlayışını da destekleyecek.

Doğa dostu yatırım Güneş enerjisinden elde edilecek elektrik ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji yatırımı sayesinde hem ekonomik tasarruf sağlanacak hem de çevrenin korunmasına katkı sunulacak.

Teknolojik altyapıda sona gelindi Modern enerji üretimi için hazırlanan projede birçok teknik çalışma tamamlanma aşamasına geldi. Trafo merkezi

OG-AG enerji altyapısı

SCADA kontrol sistemi

CCTV güvenlik altyapısı

Saha aydınlatması

Enerji nakil hattı