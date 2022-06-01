Isparta Belediyesi, mahallelerde genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, çalışmalar kapsamında yollar yıkanıyor, otlar biçiliyor, kaldırımlar temizleniyor, çöp konteynırları yıkanarak, dezenfekte ediliyor.Isparta Belediyesi, mahallelerdeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda mahallelerde gerçekleştirilen genel temizlik çalışmalarında yollar yıkanıyor, kaldırım ve yol kenarları temizleniyor. Bugüne kadar 22 mahallede tamamlanan genel temizlik çalışmaları diğer mahallelerle devam ediyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde büyüyen otları makinelerle biçerken, yollar tazyikli su ile yıkanıyor, yol kenarları araçlarla, kaldırımlar ise yaya ekipleri tarafından titizlikle temizleniyor. Çalışmaların ardından kaldırım ve yol kenarlarındaki otların tekrar büyümemesi için ilaçlama yapılıyor.Mahallelerde bir yandan temizlik çalışmaları sürerken diğer taraftan çöp konteynerlerı yıkanarak dezenfekte ediliyor. Çöp konteynırları boşaltıldıktan sonra Çöp Konteynırı Yıkama ve Dezenfekte Aracı vasıtasıyla çöp konteynırlarının yıkama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.