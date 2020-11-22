​ISPARTALI YATIRIMCILARIN VE ÇİFTÇİLERİN BEKLEDİĞİ KKYDP KAPSAMINDAKİ DESTEKLER AÇIKLANDI

Başvuru süresi ekonomik yatırımlar için 90 gün, ekonomik alt yapı yatırımları için ise 60 gündür.

Bakanlığımızın 2006 yılından beri uygulamaya koyduğu Tarımsal Ekonomik Yatırımlara ve Tarımsal Altyapı Yatırımlarına yönelik olan desteklerin 14. Etabı 21.11.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı tebliğ ile (TEBLİĞ NO:2020/24 - 2020/25) yürürlüğe girdi.



Tarımsal Ekonomik Yatırımlar Konu Başlığında Yatırımcılara

Tıbbi ve aromatik bitkiler dahil bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması ve paketlenmesine yönelik; yeni tesislerin yapımı, yarım kalmış yatırımların tamamlanması ve faal tesislerin kapasite artırma veya modernizasyonu ile birlikte yeni tesis edilecek çelik silo ve soğuk hava deposu yapımı işlerine hibe desteği verilecektir. Ayrıca; modern yeni sera yapımı ile mevcut seraların modernizasyonu veya teknoloji yenilenmesi yanında; büyük baş ve küçük baş hayvancılık, kanatlı hayvancılık ve kültür mantarı yetiştiriciliği sektörlerine yeni tesis, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması ve mevcut tesislerin teknoloji yenileme veya modernizasyonu, büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerinin faal olanlarına teknoloji yenileme veya modernizasyon, kanatlı kesim haneleri için ise yeni tesis yapımı ile birlikte yarım kalmış tesislerin tamamlanması ve mevcut tesislerin modernizasyon ve teknoloji yenilenmesi konularında yatırımcılara hibe desteği verilecektir. Su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal ve bitkisel orjinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması hibe kapsamında değerlendirilmiştir. Sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin yönetiminde olan basınçlı sulama amacıyla kullanılan tarımsal sulama tesislerinin enerji ihtiyacının karşılanması için güneş ve rüzgar enerjisi tesisi yapımı da hibe desteklerden faydalanacaktır. Bununla birlikte 3 dekardan az olmamak kaydıyla örtü altı tesislerin elektrik ihtiyacının karşılanması için yapılacak güneş, rüzgar, jeotermal ve biyogaz tesisleri içinde hibe desteği verilecektir. Hibeye esas proje tutarı üst sınırı; yeni tesisler için 3.000.000 TL, tamamlama yatırımları için 2.000.000 TL ve modernizasyon veya teknoloji yenileme yatırımları için se 1.500.0000 TL dir. Hibeye esas proje tutarı alt sınırı 250.000 TL olarak tespit edilmiştir. Hibe tutarları hibeye esas proje tutarlarının %50'si şeklinde ödenecektir.

EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI KONULARINDA

Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, arıcılık ve arı ürünleri yatırımları, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği, su ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projelerine hibe desteği verilecektir. Ayrıca tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler için makine parkı oluşturma yatırımları hibe desteği kapsamına alınmıştır. Hibeye esas proje tutarı üst sınırı 500.000 TL olurken alt sınır 20.000 TL olarak belirlenmiştir.



Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü



