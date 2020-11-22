GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta Haber: Depremden korunmak için kentsel dönüşüm Hayati önem taşıyor!

Isparta Haber: Depremden korunmak için kentsel dönüşüm Hayati önem taşıyor!
ISPARTA
41 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Deprem riski Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeğidir.
 
Deprem afetinden korunmak için, Can güvenliğimiz için kentsel dönüşüm
Hayati önem taşıyor!
 
Türkiye’nin bir deprem ülkesini olduğunu biliyoruz. Kuşkusuz afetlerin en yıkıcı olanı depremlerdir. Geçtiğimiz yıl Elazığ ve Malatya’da şimdi ise İzmir’de aynı acıyı yaşadık. Aslında yaşanan bu felakete doğal afet olarak değil de doğal olmayan bir afet şeklinde değerlendirmek gerekir. 
Depremden korunmak kendi elimizde. Fay hatları üzerindeki ülkeler, depremleri yağmur kadar doğal karşılamalıdır. Biz şehirlerimizi yeniden inşa etmek zorundayız. Bir kentsel dönüşüm meselemiz var. Ama kentsel dönüşümde ada bazlı dönüşüm yapmadığımız için başarılı olamadık.
2012 yılında çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Yeniden Yapılması” yasasına göre hayata geçen kentsel dönüşümün, 2019’da yürürlüğe giren “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile yeniden hayat buluyor.
Deprem açısından çok önemli olan, binayı korozyona karşı koruyan “su yalıtımı yönetmeliği” 2017 yılında çıktı. Deprem Yönetmeliği’ne uygun, su, ses, yangın yönetmeliklerine göre projelendirilmiş, Enerji Kimlik Belgesi alınmasının zorunlu tutulduğu, enerji, su ve atık yönetimini içeren, çevreye uyumlu, doğru malzemenin doğru yerde, doğru şekilde kullanılması ve tüm bu sürecin doğru şekilde denetlenmesi ile yasadan anladığımız kentsel dönüşüm ancak şimdi gerçekleşebilecektir.
 “Güçlendirme/Yenileme” ihmal edilmemelidir.
Toplumu güvenli yapılara kavuşturacak kentsel dönüşüm kapsamında, alan dönüşümü esaslı bir planın uygulamaya alınması gerekmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden farklı olarak deprem kuşağında yer alan ülkemizde kentsel dönüşüm kanunu ile başlayan süreç büyük önem taşıyor. Ancak Türkiye’ de güçlendirme/yenileme çalışmalarının ihmal edildiğini ve Avrupa’ya göre geride kaldığımızı görüyoruz. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm sürecinde, tek uygun çözüm olarak vurgulanan yıkım ve yeniden yapımın, global olarak güçlendirme/yenilemenin ekonomik veya mümkün olmadığı yerlerde tercih edildiği biliniyor. Hatta doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve yıkım sonucu ortaya çıkan molozun doğada neden olduğu tahribat gerekçeleri ve sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda, Avrupa’da son yıllarda, ekonomik olmasa da teknik olarak mümkünse yıkım-yeniden yapım yerine güçlendirme/yenileme yaklaşımı benimseniyor.
Binaları yıkmadan da depreme hazırlıklı olmamız mümkün..
Burada en büyük görev yerel yönetimlere düşüyor. Kent dönüşümü rant kapısı yada siyasi oy kaygısı gütmeden, sadece ama sadece halkın can ve mal güvenliğini ön planda tutan bir anlayış ile hizmet konusu yapmamız gerekiyor.
Bu bağlamda yapılacak olan her türlü çalışmada İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Isparta Temsilciliği olarak teknik destek vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.
 
Şeref KORKMAZ
İnşaat Yüksek Mühendisi
İMO Isparta Temsilcisi
 
 image
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Haber: Ömer Yılmaz Yılın İl Milli Eğitim Müdürü Seçildi
​ISPARTALI YATIRIMCILARIN VE ÇİFTÇİLERİN BEKLEDİĞİ KKYDP KAPSAMINDAKİ DESTEKLER AÇIKLANDI
Deprem riski Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeğidir
Haber: Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor
SDÜ'lü Öğrenciler "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"ndan Ödülle Döndü
Isparta'da halk otobüsleri için önemli duyuru
Isparta'da depremler! Merkez üssü neresi?
Son dakika: Yeni kısıtlamalar başladı! İşte tüm detaylar
Haber: Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki yeni sınav planı! Sürpriz detaylar...
Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları ve lastikçilerı belli oldu
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN PEŞ PEŞE ÖNEMLİ DUYURULAR
Yeni koronavirüs tedbirleri 20:00'da başlıyor! İşte alınacak tedbirler...
Kritik yeni kısıtlamalar bugün başlıyor!
Isparta Arora Servisi Güven Motor
MEB'DEN 81 İLE OKULLAR İÇİN GENELGE GÖNDERİLDİ
Isparta'da yasadışı tütün ürünleri operasyonu!
Isparta'da sahibinden kiralık apart , ofis, büro
haber: Isparta'da hırsızlık olayı...!
Milyonlarca kişiye müjde! İndirim hakkı getirildi...
Tüm Isparta'yı ilgilendiren haber! Hıfzıssıhha kurulundan yeni kararlar açıklandı
Küppeli Accessories Isparta şubesi açıldı
Seyahat yasağının detayları netlik kazandı
GENELGE 20 KASIM'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
​GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ''Uzaktan Öğretim Setleri'' ni öğrencilerle buluşturdu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA aksesuarISPARTA AKTARISPARTA online avmISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVMISPARTA prefabrik,
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'NIN YENİ TAHİN HELVASI MERKEZİ AYAZLAR AÇILDIISPARTA'NIN YENİ TAHİN HELVASI MERKEZİ AYAZLAR AÇILDI16 Kasım 2020
Isparta Önder Şekerleme AVM Marketyo uygulamasında! Hemen indirin kazanmaya başlayın!Isparta Önder Şekerleme AVM Marketyo uygulamasında! Hemen indirin kazanmaya başlayın!17 Kasım 2020
Seyahat yasağının detayları netlik kazandıSeyahat yasağının detayları netlik kazandı18 Kasım 2020
Isparta'da hırsızlık olayı! jandarmadan suçüstüIsparta'da hırsızlık olayı! jandarmadan suçüstü16 Kasım 2020
Isparta'da sahte bandrollü tütün ürünleri ele geçirildiIsparta'da sahte bandrollü tütün ürünleri ele geçirildi16 Kasım 2020
Deprem gerçeği ve deprem öncesi, sonrası alınacak önlemlerDeprem gerçeği ve deprem öncesi, sonrası alınacak önlemler17 Kasım 2020
Funcity, Isparta'da eğlencenin amiral gemisiFuncity, Isparta'da eğlencenin amiral gemisi16 Kasım 2020
Koronavirüste yeni araştırma! Hayatımıza nasıl girdi?Koronavirüste yeni araştırma! Hayatımıza nasıl girdi?16 Kasım 2020
Isparta'da Hayvancılıkta Hastalıktan Ari İşletme ÇalışmalarıIsparta'da Hayvancılıkta Hastalıktan Ari İşletme Çalışmaları16 Kasım 2020
GENELGE 20 KASIM'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEKGENELGE 20 KASIM'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK18 Kasım 2020
“İslam’ın sağlığı koruma konusunda öngördüğü tedbirlerin başında “koruyucu hekimlik” prensibi yer alıyor” “İslam’ın sağlığı koruma konusunda öngördüğü tedbirlerin başında “koruyucu hekimlik” prensibi yer alıyor”16 Kasım 2020
TÜM TÜRKİYE'DE UYGULANACAK OLAN YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİTÜM TÜRKİYE'DE UYGULANACAK OLAN YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ17 Kasım 2020
Eğirdir Belediyesi'nin 2021 Bütçesi Belli OlduEğirdir Belediyesi'nin 2021 Bütçesi Belli Oldu16 Kasım 2020
Borcu olanlara büyük müjde! Resmi Gazete'de yayımlandıBorcu olanlara büyük müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı17 Kasım 2020
21. Yüzyıl Öğretmenlerine Yapay Zekâ Eğitimi Projesi21. Yüzyıl Öğretmenlerine Yapay Zekâ Eğitimi Projesi16 Kasım 2020
Yeni tedbirler geliyor!Yeni tedbirler geliyor!17 Kasım 2020
Küppeli Accessories Isparta şubesi açıldı Küppeli Accessories Isparta şubesi açıldı18 Kasım 2020
Isparta'nın teknoloji merkezi Maksimum'dan indirim!Isparta'nın teknoloji merkezi Maksimum'dan indirim!17 Kasım 2020
YÜKSEK KURDAN YORULAN ÜRETİCİ, FAİZ MOLASINA RAZIYÜKSEK KURDAN YORULAN ÜRETİCİ, FAİZ MOLASINA RAZI17 Kasım 2020
Yaban Keçisi avına geçit yok! 3 şahıs gelen ihbar üzerine yakalandıYaban Keçisi avına geçit yok! 3 şahıs gelen ihbar üzerine yakalandı17 Kasım 2020