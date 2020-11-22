Türkiye’nin bir deprem ülkesini olduğunu biliyoruz. Kuşkusuz afetlerin en yıkıcı olanı depremlerdir. Geçtiğimiz yıl Elazığ ve Malatya’da şimdi ise İzmir’de aynı acıyı yaşadık. Aslında yaşanan bu felakete doğal afet olarak değil de doğal olmayan bir afet şeklinde değerlendirmek gerekir.

Depremden korunmak kendi elimizde. Fay hatları üzerindeki ülkeler, depremleri yağmur kadar doğal karşılamalıdır. Biz şehirlerimizi yeniden inşa etmek zorundayız. Bir kentsel dönüşüm meselemiz var. Ama kentsel dönüşümde ada bazlı dönüşüm yapmadığımız için başarılı olamadık.

2012 yılında çıkarılan

yasasına göre hayata geçen kentsel dönüşümün, 2019’da yürürlüğe giren

ile yeniden hayat buluyor.

Deprem açısından çok önemli olan, binayı korozyona karşı koruyan

2017 yılında çıktı. Deprem Yönetmeliği’ne uygun, su, ses, yangın yönetmeliklerine göre projelendirilmiş, Enerji Kimlik Belgesi alınmasının zorunlu tutulduğu, enerji, su ve atık yönetimini içeren, çevreye uyumlu, doğru malzemenin doğru yerde, doğru şekilde kullanılması ve tüm bu sürecin doğru şekilde denetlenmesi ile yasadan anladığımız kentsel dönüşüm ancak şimdi gerçekleşebilecektir.

Toplumu güvenli yapılara kavuşturacak kentsel dönüşüm kapsamında, alan dönüşümü esaslı bir planın uygulamaya alınması gerekmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden farklı olarak deprem kuşağında yer alan ülkemizde kentsel dönüşüm kanunu ile başlayan süreç büyük önem taşıyor. Ancak Türkiye’ de güçlendirme/yenileme çalışmalarının ihmal edildiğini ve Avrupa’ya göre geride kaldığımızı görüyoruz. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm sürecinde, tek uygun çözüm olarak vurgulanan yıkım ve yeniden yapımın, global olarak güçlendirme/yenilemenin ekonomik veya mümkün olmadığı yerlerde tercih edildiği biliniyor. Hatta doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve yıkım sonucu ortaya çıkan molozun doğada neden olduğu tahribat gerekçeleri ve sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda, Avrupa’da son yıllarda, ekonomik olmasa da teknik olarak mümkünse yıkım-yeniden yapım yerine güçlendirme/yenileme yaklaşımı benimseniyor.

Burada en büyük görev yerel yönetimlere düşüyor. Kent dönüşümü rant kapısı yada siyasi oy kaygısı gütmeden, sadece ama sadece halkın can ve mal güvenliğini ön planda tutan bir anlayış ile hizmet konusu yapmamız gerekiyor.