Ömer Yılmaz Yılın İl Milli Eğitim Müdürü Seçildi

ALTI MEŞALE ÖDÜL TÖRENİNİN TAMAMI VİDEO

Türkiye Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği EYUDER’ den Isparta İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz’ a Yılın örnek eğitim yöneticisi ödülü verildiDemokratik, bilimsel, milli, manevi ve evrensel değerleriyle çağdaş bir toplumun oluşturulmasını sağlayacak eğitim etkinliklerini destekleyen, ülkemizin eğitim sorunlarını dile getirerek, çözümlerin geliştirilmesinde akademisyenler ve uygulayıcılar ile birlikte çalışmalarını sağlayacak etkinlikler düzenleyen, eğitimin desteklenmesi için resmi ve özel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapan EYUDER 13 dalda yılın en’ lerini belirledi. Buna göre yılın örnek eğitim yöneticisi Ömer Yılmaz seçildi.EYUDER EYFORXI Altın Meşale Ödül Töreni