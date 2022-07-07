Şehidimizin Vasiyeti Yerine Getirildi

BAKAN YANIKTAN MESAJ

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Pençe Kilit Harekatında şehit olan, Isparta Yetiştirme Yurdunda büyüyen askerimiz Enes Özgül’ün son isteği, adının bir yetiştirme yurduna verilmesi olmuştu.Devreye giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Isparta’da yapımı devam eden Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne verildi.Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'nin adı "Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi" olarak değiştirildi.Şehit Özgül’ün şehadetinden önce, bir arkadaşı ile Whatsapp yazışmalarında "şehit olursa bir çocuk bakım kuruluşuna adının verilmesini" vasiyet ettiği ortaya çıktı.Şehit Özgül’ün yetiştiği "Isparta Çocuk Destek Merkezi"nin ismi Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz.Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum" dedi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük’te yaptığı açıklamada: “Şehidimizin vasiyeti Bakanımız Sayın Derya Yanık’ın talimatlarıyla yerine getirilmiştir” dedi.Isparta’nın sağduyulu iş insanlarından HD Reklam Firması Sahibi Nurkaya Dursun’da ‘Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezinin’ tabelasını bina tamamlandığında şehidimizin ismine yakışır şekilde ücretsiz olarak yaparak kuruma bağışlayacağını duyurdu.HD Reklam Firası Sahibi Nurkaya Dursun son olarak yaptığı paylaşımda Şehidimizin vasiyetinin yerine getirildiğini duyurdu.