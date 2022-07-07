Isparta Valisi Aydın Baruş çalışma ziyareti kapsamında Şarkikaraağaç ilçesini ziyaret etti.İlçede kendine Hükümet Konağı önünde hoş geldin diyen vatandaşlarla bir sohbet eden Vali Baruş, vatandaşların çay ikramını geri çevirmedi.Temaslarına 1920 yılında yapılan ve geçtiğimiz yıllarda tadilat çalışmaları ile yeniden Hükümet Konağı olarak kullanılan kaymakamlık binasını gezen Vali Baruş, Kaymakam Erkan Adıbelli’den ilçeyle ilgili brifing aldı.Şarkikaraağaç Belediye başkanı İsa Çarkacı’yı ziyaret eden Vali Baruş ardından inşaat çalışmalarında %95’lik kısmı bitirilen ve Ağustos ayında hizmete alınması beklenen Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi Ek Binası’nı gezerek İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya ve yüklenici firma yetkilerinden inşaatın durumu ile ilgili bilgi aldı.Isparta Valisi Aydın Baruş; Şarkikaraağaç protokolü, il genel meclisi üyeleri, kurum amirleri ve daire müdürleri ile ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına başkanlık etti.Kurban bayramının sağlık ve kardeşlik içinde geçirilmesi temennisinde bulunan Vali Aydın Baruş, özellikle kurban pazarına yönelik denetimlerin devam ettirildiğini belirterek muhtarlardan şüphelendikleri vatandaşları kolluk kuvvetlerine bildirerek izinsiz olarak kurban derisi toplayanlara dikkat edilmesini, Kızılay ve Diyanet Vakfı gibi güvenilir kurumlara derilerin bağışlanmasını istedi.Kurban Bayramının acıya dönüşmemesi adına sürücülerin gerekli tedbirleri alarak trafik kurallara uymalarını isteyen Vali Baruş, “Yolculuğumuz esnasında emniyet kemerini mutlaka takalım.” dedi.Orman yangınları konusuna da değinen Vali Baruş, “Orman varlığımızın kıymetini bilelim. Tanımadığımız kişilerin ormana girmelerini engelleyelim ve en yakın kolluk kuvvetlerine bildirelim. Bu konuda hassas bir döneme girdik, dikkat edelim.” dedi.Düğün nişan ve uğurlama gibi törenlerde ateşli silah kullanımın medeni bir davranış olmadığını belirten Vali Aydın Baruş, “Bu tür davranış içinde olanlar varsa engel olalım.” diyerek mahalle ve köylerde bu tür organizasyonu olanların mutlaka kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesini istedi.Isparta Valisi Baruş, köylere gelen geçici tarım işçilerine yönelik tarla sahiplerinin mutlaka jandarmaya kimlik bildiriminde bulunmasının birçok olumsuzluğun önüne geçeceğini söyledi.KADES uygulamasının özellikle kadınlarının cep telefonlarına indirilmesini isteyen Vali Baruş, kadına şiddetin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirterek “Çevrenizde kadına yönelik şiddet varsa mutlaka kolluk kuvvetleri ile irtibata geçin.” dedi.Toplantıya katılan daire müdürleri ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili olarak katılımcılara bilgi verirken mahalle ve köy muhtarları da tek tek söz alarak taleplerini Vali Aydın Baruş’a ilettiler.Isparta Valisi Aydın Baruş ardından Erzincan’da 1996 tarihinde vatani görevini yaparken hain terör örgütü üyelerinin karakola sızma girişiminde çıkan çatışmada şehit olan Şehit Jandarma Er (Polis Memuru) Adem Kabakçı’nın annesi ve babasını Kerkük Mahallesi’nde ziyaret ederek baş sağlığı mesajını yineledi.Vali Aydın Baruş, Şarkikaraağaç ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan ve Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin adın verildiği sosyal tesis ve alışveriş merkezini gezdi. Vali Baruş, Belediye Başkanı İsa Çarkacı’dan tesisle ile ilgili bilgi alarak işyeri sahiplerine hayırlı ve bol kazançlı günler diledi.Mavi sedir ormanları ile dünya çapında ün yapmış Kızıldağ Milli Parkı’nda da incelemelerde bulunan Vali Baruş, mili park hakkında Kaymakam Erkan Adıbelli’den bilgi aldı.