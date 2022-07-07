ISPARTA'DA MOTOSİKLET YAYALARA ÇARPTI : 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

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Çünür Mahallesinde meydana gelen trafiksında 2 kişi hayatını kaybetti.Aşırı hızlı olduğu ifade edilen motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte çarptı. Yaşlı çift olay yerinde yaşamlarını yitirdiler... Motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.Çünür mahallesi İstanbul caddesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında isimleri öğrenilemeyen yaşlı karı koca yaşamlarını yitirdi.Marketten alışveriş yapıp caddede bulunan yaya geçidinden karşıya geçtikleri esnada hızla gelen motorsikletin çarpması sonucu yaşlı çift yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak talihsiz çift için artık yapılacak bir şey kalmamıştı.Motorsikletin sürücüsü de olayda yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken cenazeler otopsi için Şehir Hastanesi morguna götürüldü.