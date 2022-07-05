Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Enes Özgül’ün operasyona gitmeden önce yetiştirme yurdundan öğretmenine ve arkadaşına "şehit olursam" diyerek yazdığı vasiyet, şehidin silah arkadaşlarını ve sevenlerini duygulandırdıPençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve bugün şahadet haberi verilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül’ün vasiyeti arkadaşlarını duygulandırdı.Isparta Yetiştirme Yurdu'ndan ayrıldıktan sonra vatan sevdası için göreve başlayan Özgül'ün yetiştirme yurdundan bir arkadaşına göreve gitmeden önce attığı mesaj tüyleri diken diken etti.Şehit Enes Özgül'ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak,Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine deyazdığı öğrenildi.Şehidin vasiyeti sevenlerini gözyaşlarına boğdu.