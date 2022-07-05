SEDAT ÖZ GURME'DEN EN HESAPLI BAYRAM ALIŞVERİŞİ İMKANI

Türklerde misafirperverlik ve bayram gelenekleri kolonya, şeker, çikolata ile başlar, kahve ve bayram tatlısı ile devam eder.

Kısa bayram ziyaretleri de bu ikramlarla tatlanır.

EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRESİ SEDAT ÖZ GURME!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşları tatlı bir alışveriş telaşı sardı. Bayram yaklaştıkça çarşı pazardaki hareketlilik iyiden iyiye arttı. Haliyle bayram şekerleri de tezgâhlardaki yerini aldı. Isparta'da Sedat Öz Gurme'de de hazırlıklar tamamlandı.

Şeker, draje, çikolata ve bayramlık hazır tatlılar, tepsi tatlılar ,şölen marka şeker çeşitleri rengarenk görünümleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor.

TÜRKİYE'NİN YÖRESEL VE NATUREL LEZZETLERİ SEDAT ÖZ GURME'DE

Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri, Sucuk, Pastırma ,Şekerleme, Lokum , Baharat çeşitlerini en taze ve sağlıklı olarak Sedat Öz Gurme'de bulabilirsiniz.

Ödüllü karakovan balı, arı sütü, polen, propolis, kurutulmuş organik gıdalar, ev salçası, turşular, konserveler ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri, taze ve hesaplı yumurta seçenekleri yine bu adreste satışa sunuluyor.

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