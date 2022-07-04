Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 41,69, SSK – Bağ-Kur emeklilerin zam oranı ise yüzde 42,35 oldu.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 zam almıştı.

YILLIK TÜFE YÜZDE 78,62 OLDU

YÜZDE 7 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE 6 AYLIK ENFLASYON FARKI MAAŞA YANSIYACAK

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı.Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.MEVCUT MAAŞ: 6429 TLZAMLI MAAŞ: 9119 TLMEVCUT MAAŞ: 4289 TLZAMLI MAAŞ: 6083 TLMEVCUT MAAŞ: 21330 TLZAMLI MAAŞ: 30256 TLMEVCUT MAAŞ: 11188 TLZAMLI MAAŞ: 15870 TLMEVCUT MAAŞ: 6854 TLZAMLI MAAŞ: 9722 TLMEVCUT MAAŞ: 8668 TLZAMLI MAAŞ: 12295 TLMEVCUT MAAŞ: 19510 TLZAMLI MAAŞ: 27674 TLMEVCUT MAAŞ: 11162 TLZAMLI MAAŞ: 15833 TLMEVCUT MAAŞ: 9706 TLZAMLI MAAŞ:: 13767 TLMEVCUT MAAŞ: 13312 TLZAMLI MAAŞ:15288 TLMEVCUT MAAŞ: 8351 TLZAMLI MAAŞ:11845 TLMEVCUT MAAŞ: 11440 TLZAMLI MAAŞ:16227 TLMEVCUT MAAŞ: 7132 TLZAMLI MAAŞ:10116 TLMEVCUT MAAŞ: 18369- TLZAMLI MAAŞ:26056 TLMEVCUT MAAŞ: 10809 TLZAMLI MAAŞ:15332 TLMEVCUT MAAŞ: 9003 TLZAMLI MAAŞ:12770 TLMEVCUT MAAŞ: 10934 TLZAMLI MAAŞ:15509 TLMEVCUT MAAŞ: 15459 -ZAMLI MAAŞ: 21928 TLMEVCUT MAAŞ:13664 -ZAMLI MAAŞ: 19382 TLMEVCUT MAAŞ:5243 –ZAMLI MAAŞ: 7437 TLMEVCUT MAAŞ: 5130 –ZAMLI MAAŞ: 7276 TLMEVCUT MAAŞ: 8956 –ZAMLI MAAŞ: 12704 TLMEVCUT MAAŞ: 5456 –ZAMLI MAAŞ: 7739 TLMEVCUT MAAŞ: 5128 –ZAMLI MAAŞ: 7274 TLMEVCUT MAAŞ: 6433 –ZAMLI MAAŞ: 9125 TLMEVCUT MAAŞ: 4477 –ZAMLI MAAŞ: 6350 TLMEVCUT MAAŞ: 12238 –ZAMLI MAAŞ: 17359 TLMEVCUT MAAŞ: 5275 –ZAMLI MAAŞ: 7482 TLMEVCUT MAAŞ: 5275 –ZAMLI MAAŞ: 7482 TLNOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hebasında çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.